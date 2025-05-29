Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüş Üzerine Güncel Veriler

(İSTANBUL) - Göç İdaresi Başkanlığı, Esad rejiminin düşmesinden sonraki süreçte ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 250 bin 64 olduğunu bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; 2016 yılından itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 126 bin olduğu açıklandı.

Öte yandan, Esad rejiminin düşmesinden ardından 9 Aralık 2024'ten bu yana ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 250 bin 64 olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de bulunan toplam yabancı sayısının 3 milyon 988 bin 157 olduğu kaydedildi.