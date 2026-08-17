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YPG'nin feshedilmesi duyurusu çok yakında

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Suriye hükümet heyeti sözcüsü Ahmed el-Hilali, 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını, askeri ve sivil kurumların devlete entegrasyonunda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmed el-Hilali, örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyledi.

29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, Syria TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyleyen Hilali, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük." dedi.

Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti.

Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA
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