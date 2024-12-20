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Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüş Planı Açıklandı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için iki aşamalı bir plan öngörüldüğünü belirtti. İlk olarak İdlib çevresindeki Suriyelilerin, ardından Türkiye'deki mültecilerin dönüşlerinin organize edileceği ifade edildi.

(TBMM) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin; "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bri plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirtmiştir. Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her plotformda dile getirilmiştir."

Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüş Planı Açıklandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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