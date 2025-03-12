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Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, birçok konsoloslukta görev yapmıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı. Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

MÜZAKERECİ BAKAN OLARAK TANINIYORDU

1962'de Sanamayn'da doğdu. Şam Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı alanında doktora yaptı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bass rejimi dönemince Dışişleri Bakanlığı'nda görev alan Lebad, "Müzakereci Bakan" olarak tanınıyordu.

Esad karşıtı diplomat suikasta uğradı

ANKARA'DA DA GÖREV YAPTI

Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev aldı.16 Nisan 2013'te rejimden kaçan ilk Suriyeli diplomatlardan biri oldu ve Fransa'ya yerleşti. Lebad'ın iki hafta önce memleketine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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