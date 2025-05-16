Suriyeli Çocuk Ahmet'ten Öğretmenine Duygusal Veda Mektubu

Ailesi yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Ahmet Elahmed, ülkesine dönerken ilkokuldaki sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine annesinin kaleme aldığı duygu yüklü ve teşekkürlerini içeren mektupla veda etti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle ülkesine dönmeye karar veren 8 yaşındaki Ahmet'in annesi Maryam Elahmed'in yazdığı veda mektubu, Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu'ndaki sınıf öğretmeni tarafından sınıf arkadaşlarına okundu.

Mektupta, "Türkiye devleti ve Türk halkı, tarih ve coğrafyanın dostları, mazlumların sığınağı olarak biz mültecilere kucak açtı. Bu güzel ülkede doğup büyüyen oğlum Ahmet, iki gün sonra okulumuzdan ayrılarak Suriye'ye dönecek. Bu süreçte ona ve bize sunduğunuz sevgi, destek ve eğitim için sonsuz teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Sınıf Öğretmeni Bilge Emine Kurt'a, bilgi ve sevgiyle yaklaşarak Ahmet'e unutulmaz bir eğitim yolculuğu yaşattığı için derin şükranlar sunulan mektupta, "Sizler, Ahmet'in hayatında silinmez izler bıraktınız. Türkiye, bizim için her zaman bir yuva olarak kalacak. Sizleri sevgiyle anacağız." değerlendirmesine yer verildi.

"Emeklerimizin karşılığını bu şekilde alıyoruz"

Sınıf Öğretmeni Kurt, AA muhabirine, mektubun kendilerini duygulandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin en güzel yanlarından birinin öğrencilerin hayatında iz bırakabilmek olduğunu belirten Kurt, "Eğitim aynı zamanda anlayış ve empati demektir. Ahmet ve ailesinin hayatına, yüreğine dokunabildiysek ne mutlu. Yolları açık olsun. Böyle bir mektup alınca insan duygulanıp heyecanlanıyor. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde alıyoruz. Bizler için güzel bir anı olarak kaldı." dedi.

Öğrencilerden Narin Kabala, sınıf arkadaşları Ahmet'i çok özlediklerini anlattı.

Kabala, "O bizim arkadaşımızdı. Onunla biriken anılarımız vardı. Oynuyorduk, eğleniyorduk. Bu mektuptan sonra çok duygulandım." diye konuştu.

Okul Müdürü Yılmaz Yıldız da okulda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin rahat etmeleri için uğraştıklarını kaydetti.

Yabancı öğrencilerin burada misafir olmadığını aktaran Yıldız, "Bu öğrencilerimize değer veriyoruz. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki değerler eğitimiyle, yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirerek, öğrencilerimizi eğitim ve öğretime hazırlıyoruz. İyi yetişsinler, gittikleri yerlerde iyi bireyler olsunlar diye bu bilgileri veriyoruz. Tüm yabancı uyruklu öğrencilerimiz bizden biri gibi burada eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Ahmet'in ailesinin yazdığı mektubun kendilerini motive ettiğini de söyleyen Yıldız, verdikleri eğitimin değerini anladıklarını sözlerine ekledi.