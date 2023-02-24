Suriyeli Arkeolog: ABD Yaptırımlarla Tarihi Yerlerin Restorasyonunu Engelliyor

Suriyeli arkeolog Muhammed Kheir Addin Rifai, Xinhua'ya yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının, özellikle de son Sezar Yasası'nın, son büyük depremden sonra Suriye'deki tarihi yerlerin restorasyonunu etkilediğini söyledi.

SES 1 (Arapça): MUHAMMAD KHEIR ADDIN RIFAI, Suriyeli arkeolog:

"Sezar Yasası'nın sadece kültür üzerinde değil, Halep ve Suriye'nin bir bütün olarak yeniden inşası üzerinde de büyük etkileri var. Birçok uluslararası kuruluş, yaptırım korkusuyla Suriye'ye herhangi bir maddi destek sağlamaya cesaret edemiyor."

2019 Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, Washington'un "Suriye halkına karşı savaş suçları" olduğunu iddia ettiği konular nedeniyle Suriye Devlet Başkanı ve hükümetine yaptırım öngören bir ABD mevzuatı. Yasa, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'un sonlarında imzalandı ve 2020'nin ortalarında yürürlüğe girdi.

Rifai ayrıca, yakın zamanda meydana gelen depremde hasar gören yerler de dahil olmak üzere Suriye'deki birçok tarihi alanın UNESCO tarafından dünya mirası olarak tescillendiğini söyledi.

Rifai özellikle depremden sonra tarihi yerlerin restorasyonu konusunda UNESCO'nun Suriye'ye yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

SES 2 (Arapça): MUHAMMAD KHEIR ADDIN RIFAI, Suriyeli arkeolog:

"Halep'in dünya mirası olarak tescilli olduğu göz önüne alındığında, siyasi boyutu ne olursa olsun UNESCO'nun sorumluluğu, tüzüğüne uygun olarak maddi ve teknik destek sağlamaktır."

Rifai, Suriye'nin en değerli tarihi yerlerinden biri olan Halep'teki birçok tarihi mekanın 6 Şubat depreminde ciddi hasar gördüğünü yineledi.

SES 3 (Arapça): MUHAMMAD KHEIR ADDIN RIFAI, Suriyeli arkeolog:

"Halep'in eski mahallesinde önemli hasar meydana geldi. Savaş ve teröristler nedeniyle oluşan krizden geriye kalan ne varsa depremden zarar gördü. Buralar zaten önceden zarar görmüştü ve (depremde) cami minarelerinin, bazı kubbelerin ve çitlerin çöktüğüne tanık olduk."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor.

(XHTV)