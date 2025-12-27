Haberler

Suriye yönetimi, Esed rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye yönetimi, devrik Esed rejimi döneminde savaş suçlarına karışmadığı belirlenen 70 subayı serbest bıraktı. Esed rejimine bağlı eski askerlerin durumu hakkında bilgi verildi.

Suriye yönetimi, Lazkiye ilinde savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen devrik Esed rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", tutuklu bulunan bazı eski subayların durumuna ilişkin bir haber paylaştı.

Haberde, Esed rejimi saflarında görev yapan ancak haklarında savaş suçu işlediklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan 70 subayın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı