Suriye ve Ürdün Savunma Bakanları Görüştü
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Süfyan el-Kudat ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Süfyan el-Kudat'la bir araya geldi.
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Ebu Kasra, başkent Şam'da Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Kudat'la görüştü.
Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanına giren bir dizi konunun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, tarafların, Suriye ile Ürdün arasında mevcut işbirliği düzeyinin artırılması konusunda karşılıklı isteklerini dile getirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel