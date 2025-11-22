Suriye ve Ürdün Savunma Bakanları Görüştü

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Süfyan el-Kudat'la bir araya geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Ebu Kasra, başkent Şam'da Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Kudat'la görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanına giren bir dizi konunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, Suriye ile Ürdün arasında mevcut işbirliği düzeyinin artırılması konusunda karşılıklı isteklerini dile getirdiği kaydedildi.