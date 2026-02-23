Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonla görüşerek Suriye'deki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şeybani ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
