Haberler

Suriye ve Rusya Askeri İş Birliği Üzerine Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Genelkurmay Başkanı Ali El-Nassan, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

(ANKARA) - Suriye Genelkurmay Başkanı Ali El-Nassan, Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki askeri heyetle bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali El-Nassan, Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki askeri heyetle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Şam ile Moskova arasındaki askeri ilişkilerin ele alındığı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Rus heyetinin Şam ziyareti kapsamında gelecek günlerde de sürmesi beklenen temaslar, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirilmesini ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin derinleştirilmesini hedefliyor. Görüşmede ayrıca bölgede güvenlikle ilgili güncel gelişmeler ve terörle mücadele konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler