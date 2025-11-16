Haberler

Suriye ve Rusya Askeri İşbirliği Görüşmesi

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ile bir araya gelerek askeri işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarını güçlendirme konularını ele aldı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın, başkent Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Şam'da Bakan Ebu Kasra, Yevkurov'un başkanlık ettiği Rus heyeti ile görüştü.

Haberde, görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği alanlarının ele alındığı, ayrıca karşılıklı çıkarları gözeten ve ortak hedeflere hizmet edecek şekilde koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesinin de gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
