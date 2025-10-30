Haberler

Suriye ve Lübnan Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ve Lübnan, güvenlik işbirliğini artırmak ve terör ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede koordinasyonu güçlendirmek amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye İçişleri Bakan Yardımcısı Tahhan liderliğindeki heyet, Lübnan'da temaslarda bulundu.

Suriye ve Lübnan, iki ülke arasında güvenlik işbirliğini güçlendirme ve terör ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede koordinasyonu artırma konularını görüştü.

Görüşmeler, Suriye İçişleri Bakanlığından bir heyetin Lübnan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirildi. Heyete, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu General Abdulkadir Tahhan başkanlık etti.

Suriye Arap Haber Ajansına (SANA) açıklamada bulunan Tahhan, "Suriye ile Lübnan arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığından bir heyetle Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

Heyette terörle mücadele, adli soruşturmalar, sınır kapıları, özel görevler ve istihbarat birimlerinden temsilcilerin yer aldığını belirten Tahhan, "Ziyaretin başlangıcında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek özellikle terörle ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında güvenlik koordinasyonunun artırılması, ayrıca vatandaşların geçişlerinin kolaylaştırılması konuları ele alındı." ifadelerini kullandı.

Tahhan, iki tarafın ilgili kurumları arasında yapılan ikili görüşmelerin, bilgi paylaşımı ve sahadaki koordinasyon konusunda somut anlaşmalara yol açtığını belirterek, "Ziyareti Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile yaptığımız görüşmeyle tamamladık." diye konuştu.

Tahhan, ziyaretin "Suriye ile Lübnan arasında etkin bir güvenlik ortaklığına doğru atılmış önemli bir adım" olduğunu vurgulayarak, Suriye İçişleri Bakanlığının ortak tehditlerle mücadelede işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Son aylarda iki ülke, özellikle kayıp kişiler dosyası, kara sınırlarının belirlenmesi ve ekonomik işbirliği gibi temel konularda diplomatik koordinasyonlarını artırmış durumda.

Mart ayında, iki ülke sınırında silahlı kişilerin Suriye topraklarına girip üç askeri kaçırarak infaz etmesiyle ciddi bir gerginlik yaşanmıştı. Günler süren çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile Lübnanlı mevkidaşı Mişel Mensi, sınırda ateşkes ve tansiyonun düşürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.