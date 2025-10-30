Suriye ve Lübnan Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Suriye ve Lübnan, iki ülke arasında güvenlik işbirliğini güçlendirme ve terör ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede koordinasyonu artırma konularını görüştü.

Görüşmeler, Suriye İçişleri Bakanlığından bir heyetin Lübnan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirildi. Heyete, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu General Abdulkadir Tahhan başkanlık etti.

Suriye Arap Haber Ajansına (SANA) açıklamada bulunan Tahhan, "Suriye ile Lübnan arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığından bir heyetle Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

Heyette terörle mücadele, adli soruşturmalar, sınır kapıları, özel görevler ve istihbarat birimlerinden temsilcilerin yer aldığını belirten Tahhan, "Ziyaretin başlangıcında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek özellikle terörle ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında güvenlik koordinasyonunun artırılması, ayrıca vatandaşların geçişlerinin kolaylaştırılması konuları ele alındı." ifadelerini kullandı.

Tahhan, iki tarafın ilgili kurumları arasında yapılan ikili görüşmelerin, bilgi paylaşımı ve sahadaki koordinasyon konusunda somut anlaşmalara yol açtığını belirterek, "Ziyareti Lübnan İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile yaptığımız görüşmeyle tamamladık." diye konuştu.

Tahhan, ziyaretin "Suriye ile Lübnan arasında etkin bir güvenlik ortaklığına doğru atılmış önemli bir adım" olduğunu vurgulayarak, Suriye İçişleri Bakanlığının ortak tehditlerle mücadelede işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Son aylarda iki ülke, özellikle kayıp kişiler dosyası, kara sınırlarının belirlenmesi ve ekonomik işbirliği gibi temel konularda diplomatik koordinasyonlarını artırmış durumda.

Mart ayında, iki ülke sınırında silahlı kişilerin Suriye topraklarına girip üç askeri kaçırarak infaz etmesiyle ciddi bir gerginlik yaşanmıştı. Günler süren çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile Lübnanlı mevkidaşı Mişel Mensi, sınırda ateşkes ve tansiyonun düşürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.