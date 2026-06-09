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Suriye Dışişleri Bakanı, Lübnan Başbakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da gündeme geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Selam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki askeri hareketlilik ele alındı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde koordinasyon ve istişare mekanizmalarının kesintisiz sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Suriye ve Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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