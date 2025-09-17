Suriye ve İsrail Yetkililerinden Londra'da Kritik Görüşme

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismini paylaşmak istemeyen İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Şeybani, Dermer ve Barrack arasındaki görüşmede, İsrail'in sunduğu yeni bir güvenlik anlaşması taslağının ele alındığı aktarıldı.

Görüşme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken anlaşmaya ilişkin ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin bilinmediği belirtildi.

Dermer, Witkoff ile de görüşecek

İsrail Stratejik İşler Bakanı'nın, Gazze'de kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelerin yenilenme ihtimalini konuşmak için Londra'da bu akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya geleceği kaydedildi.

İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'da Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlemesinin ardından ilişkilerin gerildiği Katarlı yetkililerin de Londra'da olduğu, fakat Dermer ile Witkoff arasındaki görüşmeye katılıp katılmayacaklarının bilinmediği belirtildi.

İsrail'in yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu iddia edilmişti

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Amerikan Axios haber sitesi, Suriye yönetiminin "birkaç hafta önce" sunulan öneriye henüz cevap vermediğini, Şam'ın karşı bir öneri sunmak için çalıştığını ileri sürmüştü.

Şeybani, Dermer ve Barrack'ın bugün Londra'da görüşeceği belirtilen haberde, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneriye göre, Suriye ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesinin yer aldığı, Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üçe bölünerek her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceğinin detaylandırıldığı kaydedilmişti.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği, ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçlerinin tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabileceği ifade edilmişti.

Ayrıca İsrail'in Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediği aktarılmıştı.

Bu şartlar karşılığında İsrail'in, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ettiği belirtilmişti.