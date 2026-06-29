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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Şam'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ile çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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