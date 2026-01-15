Haberler

Suriye-Irak sınırında 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Suriye ve Irak güvenlik güçleri, uluslararası bir uyuşturucu şebekesini hedef alan ortak bir operasyon düzenleyerek yaklaşık 2,5 milyon adet captagon hap ele geçirdi. Operasyonda üç kişi yakalanırken, şebekenin operasyonel kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi.

Suriye ile Irak arasında gerçekleştirilen ortak bir güvenlik operasyonunda yaklaşık 2,5 milyon adet captagon hap ele geçirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Irak Cumhuriyeti Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Genel Müdürlüğü ile uluslararası bir uyuşturucu şebekesini hedef alan ortak bir operasyon düzenledi.

Uzun süreli ve sistematik istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'nin Humus ve Şam kırsalı ile Irak topraklarını kapsayan bölgelerde eş zamanlı saha uygulamaları yapıldı.

Operasyon kapsamında Suriye'de iki kişi, Irak'ta ise bir kişi yakalandı.

Yaklaşık 2,5 milyon adet captagon hapa el konulurken, operasyonla şebekenin lojistik ve operasyonel kapasitesinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Suriye'de yakalanan şüpheliler, soruşturma ve yasal işlemler için yetkili adli mercilere sevk edildi.

Güvenlik birimlerinin, şebekenin sınır içi ve dışındaki diğer unsurlarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

AA ekibi, daha önce devrik Beşşar Esed rejimine ait uyuşturucu depolarını ve tırlar dolusu uyuşturucu maddeleri görüntülemişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
