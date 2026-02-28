Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin bölge güvenliğine etkilerini ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve diyalogun önemi vurgulandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara, Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, özellikle de ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin bölge güvenliğine ve istikrarına etkileri ele alındı.

Taraflar, iki kardeş ülkenin güvenliğini koruyacak ve bölgesel istikrarı destekleyecek ortak güvenlik koordinasyonu ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede, bölge halklarını daha fazla gerginlik ve tırmanmadan korumak için diyalog ve siyasi çözümün öncelikli olması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Suriye ile Irak arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliği ve ortak çıkarları gözeten danışma ile koordinasyonun devam ettirilmesi konusundaki kararlılık da vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
