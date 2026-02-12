Haberler

Suriye Savunma Bakanı, ABD'li komutanla Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devrini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra ile ABD Merkez Komutanlığı'nın temsilcisi Kevin Lambert, Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devri ve bölge güvenliği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ile ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Müşterek Görev Gücü Komutanı Kevin Lambert, ABD'nin boşalttığı Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devredilmesini görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nn haberine göre, Ebu Kasra ile Lambert bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülkenin karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konunun ele alındığı görüşmede, ABD kuvvetlerinden boşalan Tenef Askeri Üssü'nün Suriye ordusuna devredilmesi ile bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması konuları değerlendirildi.

Taraflar, istikrarın pekiştirilmesine ve ikili ilişkilerin desteklenmesine katkıda bulunacak ortak işbirliği alanlarının güçlendirilmesinin ve sürekli koordinasyonun önemini vurguladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin, 11 Şubat itibarıyla Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttığını duyurmuştu.

CENTCOM'un bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Merkez Komutanlığına bağlı birimlerin, "planlı ve koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası olarak" dün, Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nden ayrılmasını tamamladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi
Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık