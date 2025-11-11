Haberler

Suriye ve ABD Liderlerinden Yapıcı Görüşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 'yapıcı' geçtiğini ve Suriye'nin geleceğine dair önemli konuların ele alındığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye'nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.