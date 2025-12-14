Haberler

Suriye ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaparak terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşme sırasında yaşanan trajedi ve Suriye-ABD ilişkileri ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile terörle mücadele, Sezar yaptırımları ve ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Tedmur bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına neden olan olay nedeniyle taziye mesajları iletilirken, söz konusu olayın Suriye-ABD ilişkilerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan suç niteliğinde bir girişim olduğu vurgulandı.

Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki ikili dosyaların yeniden canlandırılmasını değerlendirdi.

Bakanlar, yaşanan trajedinin terörle mücadele kapsamında yeni bir sınama oluşturduğuna dikkati çekerek, Suriye ile uluslararası ortakları, özellikle ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın selamlarını ABD Başkanı Donald Trump'a iletirken, ABD'nin Suriye'ye verdiği destek ve Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalardan dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise terörle mücadele, istikrarın sağlanması ve ekonomik toparlanmaya uygun koşulların oluşturulması dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ABD'nin Suriye hükümetine desteğinin süreceğini belirtti.

Suriye'de 13 Aralık'ta DEAŞ'lı silahlı bir saldırganının kurduğu pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
title