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Suriye ordusu Haseke'de YPG'den ağır silahları teslim alıyor

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Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'nin kendini "feshettiğini" açıklamasından sonra, Haseke'de örgütün elindeki ağır silahları teslim almaya başladığı belirtildi.

Suriye ordusunun, terör örgütü Ypg'nin kendini "feshettiğini" açıklamasından sonra, Haseke'de örgütün elindeki ağır silahları teslim almaya başladığı belirtildi.

AA muhabirinin Haseke'deki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusunun, söz konusu kentte Ypg'den aldığı ağır silahlar arasında, çeşitli zırhlı araçlar, tank, havan, ağır makineli tüfekler ile uçaksavarlar yer alıyor.

Ayrıca Suriye ordusu, Ypg'nin Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı askeri hava üslerinden yağmaladığı hava savunma sistemlerine de el koydu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.???????

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri de 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti.

Kaynak: AA
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