Suriye Ordusu, ABD Askerlerinin Çekilmesiyle Tanaf Askeri Üssünün Kontrolünü Aldı

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Tanaf askeri üssünün kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Üs, IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun önemli merkeziydi.

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, güçlerinin Irak ve Ürdün sınırındaki Tanaf askeri üssünün kontrolünü, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlık, Suriye Ordusu birliklerinin Tanaf üssünün ve çevresinin kontrolünü "Suriye ve Amerikan tarafları arasındaki koordinasyon yoluyla" sağladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, ordu birliklerinin Suriye-Irak-Ürdün sınırı boyunca konuşlanmaya başladığı, sınır muhafızlarının ise gelecek günlerde bölgeye sevk edileceği ifade edildi.

Tanaf üssü, 2014 yılında Suriye iç savaşı sırasında, o dönem Suriye ve Irak'ta geniş alanları kontrol eden ve 2017'de yenilgiye uğratılan IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun operasyonları için önemli bir merkez olarak kurulmuştu.

ABD'nin üsten çekilmesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın kasım ayında IŞİD karşıtı koalisyona katılmasından sonra gerçekleşiyor. ABD ordusu çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Amerikan askerlerini Suriye'den çekme yönünde isteğini dile getiriyordu.

