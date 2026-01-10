Haberler

Suriye Ordusu: Terör örgütü YPG/SDG tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdi

Güncelleme:
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Halep'te sivil hedeflere yönelik askeri tırmanışını tehlikeli buldu. YPG/SDG'nin saldırılarına yanıt olarak Suriye Ordusu, belirli hedefleri imha ettiğini açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdiğini belirtti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade edildi.

Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

"İlk yanıt olarak YPG/SDG'ye ait ağır araçlar imha edildi"

Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, YPG/SDG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilginin sonra paylaşılacağı aktarılan açıklamada, ordunun bu hamlesinin, "son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu" vurgulandı.

Ordunun askeri operasyonlarının bu noktada durmayacağı, saldırılara yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekanda gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
