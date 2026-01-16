Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'li 6 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, Deyr Hafir bölgesinde YPG/SDG üyesi 6 teröristin silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu. Teslim olanlar hakkında bilgi verildi ve YPG/SDG mensuplarından ayrılma talebinin arttığı bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki terör örgütü YPG/SDG üyesi 6 teröristin daha silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Deyr Hafir cephesinde teslim olan YPG/SDG mensupları hakkında bilgi verildi.

Ordunun YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılma çağrısının ardından 6 teröristin teslim olduğu ve güvence altına alındığı kaydedildi.

Deyr Hafir bölgesinde Suriye ordusuna YPG/SDG mensuplarından çok sayıda ayrılma talebi geldiği ve güvenli bir şekilde teslim olmaları için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan terör eylemi yapmak üzere bir YPG/SDG'linin de Deyr Hafir'den ayrılan siviller arasında yakalandığı ifade edildi.

Suriye ordusu dün gece Deyr Hafir'deki bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak teslim olduğunu duyurmuş, bu sabah da örgüt mensuplarına silah bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 Karayolu'nda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise olası operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişine engelliyor.

