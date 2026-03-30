Suriye ordusu: Irak sınırındaki askeri bölgelere yönelik İHA saldırısı büyük ölçüde engellendi

Suriye ordusu, ülkenin doğusunda Irak sınırına yakın askeri alanlara yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların büyük ölçüde engellendiğini bildirdi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu, sabahın erken saatlerinde Irak sınırına yakın bölgelerde bulunan bazı askeri noktaların, çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını açıkladı.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birliklerimiz, İHA'ların çoğunu püskürtmeyi ve düşürmeyi başardı. Seçeneklerimizi değerlendiriyoruz, herhangi bir tehdidi etkisiz hale getirmek ve Suriye topraklarına yönelik her türlü saldırıyı önlemek için uygun şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Suriyeli yetkililer, söz konusu saldırılarda can kaybı olup olmadığına veya saldırıların menşeine ilişkin açıklama yapmadı.