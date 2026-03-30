Haberler

Suriye ordusu: Irak sınırındaki askeri bölgelere yönelik İHA saldırısı büyük ölçüde engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Irak sınırına yakın askeri alanlara yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların büyük ölçüde engellendiğini duyurdu. Ordu, düşen İHA'ların sayısını artırdıklarını ve her türlü tehdidi önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu, sabahın erken saatlerinde Irak sınırına yakın bölgelerde bulunan bazı askeri noktaların, çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını açıkladı.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birliklerimiz, İHA'ların çoğunu püskürtmeyi ve düşürmeyi başardı. Seçeneklerimizi değerlendiriyoruz, herhangi bir tehdidi etkisiz hale getirmek ve Suriye topraklarına yönelik her türlü saldırıyı önlemek için uygun şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Suriyeli yetkililer, söz konusu saldırılarda can kaybı olup olmadığına veya saldırıların menşeine ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor