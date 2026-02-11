Haberler

Suriye Ordusu, Haseke Çevresinden Çekilmeye Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Ordusu, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan anlaşma çerçevesinde Haseke il çevresinden çekilmeye başladı. SDG'nin anlaşmaya uyduğu belirtilirken, sürecin izleme ve değerlendirme aşamasının sürdüğü ifade edildi.

( ANKARA ) - Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı Birimi, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak'ta varılan anlaşma kapsamında, ordu birliklerinin Haseke il çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Suriye Devleti Haber Ajansı SANA'ya göre, Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haseke çevresinde boşaltılan noktalara iç güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

SDG'nin mutabakata bağlı kaldığı ifade edilen açıklamada, sürecin izleme ve değerlendirme aşamasının sürdüğü, bir sonraki adımların bu değerlendirmeler doğrultusunda belirleneceği aktarıldı.

Suriye hükümeti ve SDG arasında, 30 Ocak'ta kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde ateşkes sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında, SDG'nin askeri ve idari güçlerinin merkezi hükümete kademeli olarak entegre edilmesi, güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine konuşlandırılması ile tüm sivil ve resmi kurumlar, sınır kapıları ve geçiş noktalarının devlet kontrolüne devredilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü