Haseke'nin güneyindeki Kabur Barajı, Suriye ordusunun kontrolüne girdi

Güncelleme:
Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması doğrultusunda, Suriye ordusu Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı'nı ele geçirdi. Çatışmalar sürerken, anlaşma YPG/SDG ile Suriye yönetimi arasında çeşitli düzenlemeler öngörüyor.

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da Suriye ordunun kontrolüne girdi.

Haseke'de çatışmalar aralıklarla, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürüyor.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
