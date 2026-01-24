Haberler

Suriye ordusu: Terör örgütü YPG işgali altındaki Haseke'de bulunan siviller için insani koridor açılacak

Güncelleme:
Suriye ordusu, YPG'nin kontrolündeki Haseke vilayetinde siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. YPG'nin işgali altındaki bölgedeki insan hakları ihlalleri ve terörist faaliyetlerine karşı önlemler alınacağı vurgulandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.

"YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor." denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı.

Operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
