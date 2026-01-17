Haberler

Suriye ordusu, Deyr Hafir'in kontrolünü ele alırken YPG/SDG Meskene'den çekilmeye devam ediyor

Suriye ordusu, Deyr Hafir'i tamamen kontrol altına alırken, YPG/SDG Meskene'den çekilmeye devam ediyor. SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye ordusu birliklerini Hümeyme köyüne sevk etti ve Fırat Nehri'nin batısına geçiş yaptı.

Suriye ordusu, Halep doğusunda yer alan Deyr Hafir'i kontrol altına alırken YPG/SDG, Meskene'den çekilmeye devam ediyor.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir'in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu.

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Hümeyme köyünde giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etmişti.

Suriye ordusu, birliklerinin, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat nehrinin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurmuştu.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
