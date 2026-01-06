Haberler

Suriye Ordusuna Ait Kontrol Noktasına Dron Saldırısı: Üç Asker Yaralandı

Güncelleme:
Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri'nin gerçekleştirdiği dron saldırısının ardından Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir geçiş noktasını bariyerlerle kapattı. Çatışmalarda üç asker yaralandı.

Sınır hattının kapatılması ile eş zamanlı olarak Suriye yerel basını tarafından paylaşılan ve Savunma Bakanlığı'na dayandırılan açıklamaya göre, SDG'ye ait dronlar, Deyr Hafir yakınlarındaki bir askeri polis kontrol noktasını hedef aldı. "SDG'nin Suriye'nin farklı bölgelerindeki ordu mevzilerine yönelik devam eden tırmanışının bir parçası olarak gerçekleştirildiği" belirtilen saldırıda, "üç Suriye askerinin yaralandığı ve iki askeri aracın kullanılamaz hale geldiği" bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, "saldırıya uygun şekilde karşılık verileceğini" duyururken, "bölgede askeri alarm seviyesinin yükseltildiği ve keşif dronlarının uçuş yaptığı" ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
