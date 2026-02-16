Haberler

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi

Güncelleme:
Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinin El-Kureyya beldesinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu birçok kişi yaralandı. Olay, Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınında gerçekleşti.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
