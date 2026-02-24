Haberler

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada bir güvenlik mensubu öldü

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble kenti yakınlarında Suriye iç güvenlik güçleri ile devrik rejim unsurları arasında çıkan çatışmada bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lazkiye'ye bağlı Ceble kenti kırsalında Suriye iç güvenlik güçleri ile devrik rejim yanlısı "Saraya el-Cevad" adlı milis grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada Suriye güvenlik güçleri mensubu bir kişinin yaşamını yitirdiği, milis gruba mensup sözde bir lider ile iki üst düzey unsurun ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
