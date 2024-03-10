Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde teravih namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyinde İdlib ilinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayanlar, ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, camilere akın etti.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen çok sayıda kişi camileri doldurdu.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması ve İslam dünyası için dualar edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.