Suriye'nin Haseke vilayetinde meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce evi su bastı
Haseke'de etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde, 5 mahallede yaklaşık 700 ev su baskınından etkilendi. Sivil savunma ekipleri bölgede kurtarma çalışmaları yürütüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu