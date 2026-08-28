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Haseke'de Adalet Sarayı Önünde Patlama: 2 Ölü

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Suriye'nin Haseke kentinde adalet sarayı önünde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin Haseke kentinde adalet sarayı önünde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, kent merkezindeki adalet sarayının önünde el bombası patladı.

Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalar yürüttüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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