Haseke'de Adalet Sarayı Önünde Patlama: 2 Ölü
Suriye'nin Haseke kentinde adalet sarayı önünde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'nin Haseke kentinde adalet sarayı önünde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, kent merkezindeki adalet sarayının önünde el bombası patladı.
Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalar yürüttüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA