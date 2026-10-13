Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine saldırıda 4 personel öldü, failler aranıyor

Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine saldırıda 4 personel öldü, failler aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Hama ilinde kimliği belirsiz silahlı kişiler güvenlik güçlerine saldırı düzenledi ve saldırıda 4 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Hama'da güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.
Kaynak: AA