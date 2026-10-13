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Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine saldırıda 4 personel öldü, failler aranıyor

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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Hama ilinde kimliği belirsiz silahlı kişiler güvenlik güçlerine saldırı düzenledi ve saldırıda 4 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Hama'da güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Kaynak: AA
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