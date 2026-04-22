Suriye'nin güneyine sızan İsrailliler, burada Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedi

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyine girerek burada Yahudi yerleşimler kurulmasını istedi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, kendilerini "Bashan Öncüleri" olarak isimlendiren yaklaşık 30 fanatik İsraillinin öğle saatlerinde Suriye'nin güneyine kaçak yollarla girdiği belirtildi.

Haberde, Suriye'nin güneyindeki Hader köyünde bir evin çatısına barikat kuran grup, "İsrail hükümeti Suriye'deki (Yahudi) yerleşimleri onaylayana kadar orada kalacaklarını" söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun barikat kurdukları evin çatısından İsrail bayrağı sallandırdığı görüldü.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise sınırı geçerek Suriye'nin güneyine giren 30 kişilik fanatik İsrailli grubun yakalanarak İsrail polisine teslim edildiği aktarıldı.

Söz konusu grup daha önce de Suriye'ye kaçak girmiş ve İsrail hükümetine "Suriye topraklarını gasbederek bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimi kurma" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
