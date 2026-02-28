Suriye'de Füze Kalıntıları Düştü

Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra kentlerine füze kalıntılarının düştüğü bildirildi.

Suriye Gözlemevi'nden edinilen bilgiye göre, İsrail'in Suriye hava sahasında imha ettiği füze kalıntıları Kuneytra ilinin güney kırsalındaki El Hiyran köyüne ve Dera ilinin kuzeyindeki Enhil ilçesi ile batı kırsalındaki Şebrek köyüne düştü.

Olaylar sırasında can kaybı olmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Golan Tepeleri Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), füzenin düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.