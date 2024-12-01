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Suriye Milli Ordusu Kuveyris Hava Üssü'nü Ele Geçirdi

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Suriye Milli Ordusu, Halep'in doğu kırsalındaki Kuveyris Askeri Hava Üssü'nün kontrolünü sağladı ve Tel Rıfat'ta terör örgütleriyle çatışmalara devam ediyor. Suriyeli muhalif grupların ilerleyişi sürerken, yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

- Suriye Milli Ordusu, Kuveyris askeri hava üssünde kontrolü ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta terör örgütleriyle çatışıyor

HALEP - Suriye Milli Ordusu, Halep kentinin doğu kırsalında bulunan Kuveyris Askeri Hava Üssü'nün kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep'in doğu kırsalındaki Kuveyris Askeri Hava Üssü'nün kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

Suriyeli muhalif grupların Suriye'nin kuzeybatısındaki ilerleyişleri devam ederken, grupların güneye doğru ilerlediği ve ülkenin batı-orta bölgesindeki Hama şehrine yaklaştığı bildirildi.

Suriye Gözlemevi'ne göre, Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ı kuşattı ve PKK/YPG terör örgütlerine saldırı başlattı. Gözlemevi, bölgede yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. Halep'te kontrolü sağlayan muhaliflerin ise Hama'da Suriye rejim güçleriyle çatıştığı aktarıldı.

Yaklaşık 300 muhalif öldürüldü

Öte yandan, devlet tarafından işletilen Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, muhaliflere yönelik füze ve bomba saldırılarının Halep ve İdlib'teki "komuta noktalarını, depoları ve topçu mevzilerini" hedef aldığı aktarılırken, yaklaşık 300 muhalifin öldürüldüğü ifade edildi.

Suriye Milli Ordusu Kuveyris Hava Üssü'nü Ele Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Güncel
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