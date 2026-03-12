Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'ın istikrarı ve güvenliği için tam destek verdiklerini belirterek, egemenliğin güçlendirilmesi konusunda Lübnan hükümetine destek vereceklerini açıkladı.

Suriye resmi haber ajansının haberine göre Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile üçlü diyalog görüşmesine katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine tam destek verdiğini belirtti.

Şara, Lübnan hükümetinin egemenliği yeniden tesis etme, güvenliği güçlendirme ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

