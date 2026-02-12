Haberler

Suriye, Gaziantep'te konsolosluk açacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2026 yılında yeni dış temsilciliklerin açılacağını duyurarak Gaziantep'te konsolosluk açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Şeybani, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılının, "yeni Suriye dış temsilcilikleri ve bunların dünya genelindeki kurumsal yapılanmaları yılı" olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının, diplomatik misyonların etkinleştirilmesine yönelik değerlendirme, idari reform ve nitelikli kadroların kazanımını esas alan kapsamlı bir plan benimsediğini ifade eden Şeybani, bu doğrultuda Gaziantep ile Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şeybani, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin onuru ve onlara sunulan hizmetlerin ulusal egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı

Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler

İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi nüfusuyla 5 şehri geride bıraktı

Mahalle değil sanki metropol! Nüfusuyla 5 ili geride bıraktı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

O bölgeler dikkat! Çok şiddetli geliyor