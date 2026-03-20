Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olduğu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının "zayıf gerekçeler ve uydurma bahanelerle" gerçekleştirildiği ifade edilerek, bunun İsrail'in bölgede izlediği tırmandırma politikasının bir uzantısı olduğu vurgulandı.

Saldırının, bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan müdahale politikasının devamı niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür eylemlerin gerginliği artırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca yaşanan gelişmelerin tüm sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sorumluluk alma ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu bu sabah Suriye'nin güneyinde bir askeri noktayı hedef almıştı.