Haberler

Suriye: İran'ın hem Türkiye hem de Azerbaycan'ı hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini kınayarak, bu eylemlerin egemenliğin ihlali olduğunu belirtti.

ŞAM (AA) — Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimini sert ifadelerle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın iki ülkeye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye Cumhuriyeti, İran'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği belirtilerek, " Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaparak, "Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Uyuşturucu testi negatif çıkan belediye başkanından açıklama var
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı