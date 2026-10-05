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Suriye ile BAE, Şam ve Lazkiye'de konut ve turizm projeleri için anlaştı

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Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında konut ve turizm alanlarında çerçeve anlaşması imzalandı. Şam'daki Halk Sarayı'nda yapılan görüşmede, Şam ve Lazkiye'de uygulanacak Tilal Dimaşk ile Lazkiye Yat Limanı ve Marinası projelerine ilişkin anlaşma da imzalandı.

Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında konut ve turizm alanlarında çerçeve anlaşması imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BAE'den gelen bir heyetle başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda görüştü.

Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarrur, Turizm Bakanı Mazen Salhani, İskan ve Bayındırlık Bakanı Mustafa Abdülrezzak, Lazkiye Valisi Ahmed Mustafa ile Şam ve Rif Şam valileri Mahir Mervan İdlibi ile Amir eş-Şeyh'in da hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında "Suriye'ye Yatırım ve Başlayan Projeler" kapsamında kentsel ve turistik komplekslerin geliştirilmesi ve inşasına yönelik bir çerçeve anlaşması imzalandı.

İki ülke arasında Şam ile Lazkiye'de uygulanacak "Tilal Dimaşk" ile "Lazkiye Yat Limanı ve Marinası" projelerine ilişkin anlaşmaya da imza konuldu.

Kaynak: AA
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