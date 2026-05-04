Suriye, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait tankerin hedef alınmasını kınadı

Suriye, İran'a ait insansız hava araçlarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir tankeri hedef almasını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan yazılı açıklamada, Suriye'nin BAE'ye destek verdiği ve bu saldırıya karşı dayanışma içinde bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Suriye, İran'a ait insansız hava araçlarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında kardeş ülke BAE'ye ait bir tankeri hedef almasını kınıyor."ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki gerilimi artırabilecek İran saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası deniz geçiş yollarının güvenliğinin sağlanması, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması açısından önem taşıyor." denildi.

BAE, bir tankerinin Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sıyla hedef alındığını duyurmuştu.