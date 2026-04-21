Suriye'de terör örgütü YPG, işgali altındaki bölgelerde yargı mensuplarının göreve başlamasını engelliyor

Suriye hükümeti, YPG'nin işgal ettiği Haseke ili ve Kamışlı ilçesinde, Adalet Bakanlığına bağlı yargı mensuplarının göreve başlamasını engellediğini bildirdi. Hükümetin açıklamasına göre, YPG'nin bu durumu, halkın yaşadığı sıkıntıları artırıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, hükümet ile YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyetinin sözcüsü Ahmed el Hilali'nin konuya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Haseke ili ile Kamışlı ilçesinde hakimlerin görevlerine başlamasına izin vermediğini belirten Hilali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haseke'deki adliye sarayında hakimlerin göreve başlaması engellendi. Bu, hiçbir gerekçesi olmayan bir tırmandırma adımıdır ve Haseke vilayetindeki halkın yaşadığı sıkıntıları daha da artırmaktadır. SDG, Kamışlı ilçesinde de adliye binasını hükümet yetkililerine teslim etmeyerek hakimlerin görevlerine başlamasına izin vermedi."

Hilali, bazı hukukçuların engelleri aşmaya ve arabuluculuk yapmaya çalışmasına rağmen terör örgütü YPG içindeki "farklı odakların bu girişimleri de sonuçsuz bıraktığını" ifade etti:

Suriye Adalet Bakanlığının egemen bir kurum olduğunu vurgulayan Hilali " Suriye'nin farklı bölgelerinde farklı uygulamalar kabul edilemez. Tek yasa, tek ordu, tek bayrak, tek devlet üzerinde mutabık kalınan çerçeve budur." ifadelerini kullandı.

Hilali, 29 Ocak mutabakatının alternatifinin olmadığını vurgulayarak, "Bu anlaşma, hükümetin binaları devralmasını ve SDG kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla entegrasyonunu öngörmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
