Suriye yönetimi, 88 YPG'liyi serbest bıraktı

ŞAM (AA) Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yaptığı anlaşma kapsamında Haseke vilayetinde 88 örgüt mensubunu salıverdi.

Haseke Medya Ofisi Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, 29 Ocak anlaşması kapsamında, Suriye hükümeti, Haseke'ye bağlı Meylebiyye köyünde, çatışmalarda tutukladığı YPG'li 88 kişiyi serbest bıraktı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine girmişti.