Suriye'de güvenlik güçleri Kamışlı merkezine girdi

Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezine güvenlik güçleri girdi. Yaklaşık 20 askeri araç ve 100 güvenlik mensubunun katıldığı konvoy, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan Kamışlı ilçe merkezine girdi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

Yaklaşık 20 askeri araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluşan konvoy, bölge halkının sevinç gösterileriyle karşılandı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün Haseke kent merkezine ve Halep'in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
