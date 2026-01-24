Haberler

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa: Sdg'ye Verilen Süre Doldu

Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanınan sürenin dolduğunu ve hükümetin yeni seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.

(ANKARA) - Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanınan sürenin sona erdiğini açıkladı.

Bakan Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SDF'ye verilen süre doldu ve Suriye hükümeti şu anda sonraki seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı" ifadesini kullandı.

