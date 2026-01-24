Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa: Sdg'ye Verilen Süre Doldu
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanınan sürenin dolduğunu ve hükümetin yeni seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.
(ANKARA) - Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanınan sürenin sona erdiğini açıkladı.
Bakan Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SDF'ye verilen süre doldu ve Suriye hükümeti şu anda sonraki seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel