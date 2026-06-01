Suriye yönetimi, YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin 30 mensubunu serbest bıraktı

Suriye hükümeti, 29 Ocak 2026'da YPG ile varılan mutabakat çerçevesinde, çatışmalarda tutukladığı 30 YPJ mensubunu serbest bıraktı. Daha önce de 88 YPG'li salıverilmişti.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile 29 Ocak 2026 tarihinde yapılan mutabakat kapsamında terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'ye mensup bazı üyeleri serbest bıraktı.

Haseke Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta yapılan mutabakat kapsamında, Suriye hükümeti, çatışmalarda tutukladığı 30 terör örgütü YPJ'liyi serbest bıraktı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

Suriye hükümeti, 25 Mayıs'ta 88 YPG mensubunu anlaşma kapsamında salıvermişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
